Festa do Dia das Crianças promove 1º Duelo de Vaquinha Parada no Distrito de Novo Plano

O distrito de Novo Plano, em Chupinguaia, recebe neste domingo, 11 de outubro de 2026, a programação especial da Festa do Dia das Crianças no Rancho Carrapicho.

O evento foi preparado para proporcionar momentos de lazer e confraternização para toda a comunidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a festividade contará com almoço, guloseimas, brincadeiras infantis e atrações recreativas.

Entre os destaques da programação está o 1º Duelo de Vaquinha Parada, competição recreativa dividida nas categorias Força A, Força B, Força C, Dupla e Prenda.

A disputa premiará com R$ 100,00 o primeiro colocado e R$ 50,00 o segundo colocado em cada uma das categorias, além de troféus para todos os vencedores.

As inscrições para a competição são gratuitas e devem ser realizadas diretamente no local do evento.

Cada participante deverá levar sua própria corda e laço para participar das disputas.