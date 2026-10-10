Homem é preso após apalpar mulher em via pública em Cerejeiras

Um homem foi preso pela Polícia Militar no município de Cerejeiras suspeito de cometer o crime de importunação sexual contra uma mulher em via pública.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima aguardava um familiar em frente a uma residência quando o indivíduo se aproximou por trás e, sem o consentimento dela, cometeu o ato libidinoso.

Ao ser importunada, a mulher pediu socorro ao parente, que interveio imediatamente e tentou conter o suspeito. O homem, contudo, conseguiu se desvencilhar e fugiu do local.

Com base nas características repassadas, a guarnição policial iniciou diligências pela região e obteve êxito em localizar o suspeito nas imediações do Ginásio de Esportes Municipal.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a vítima e testemunhas, à Delegacia de Polícia Civil para a apresentação à autoridade policial e adoção das providências legais cabíveis.