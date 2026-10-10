Morre em Cuiabá, aos 50 anos, a pioneira e empresária vilhenense Simone Ribeiro de Moraes, conhecida como “Tia Simone”

Morreu na última sexta-feira, 9 de outubro, em decorrência de complicações de uma cirurgia no pâncreas, Simone Ribeiro de Moraes, de 50 anos.

Ela estava internada no Hospital Santa Rosa, na cidade de Cuiabá (MT).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , Simone, amplamente conhecida e querida na comunidade como “Tia Simone”, nasceu em Cacoal em 1976 e mudou-se com a família para Vilhena quando tinha apenas cinco anos de idade, fincando profundas raízes no município.

Muito atuante e estimada no meio social vilhenense, ela era casada e administrava um conhecido grupo de motoristas de carro por aplicativo na cidade.

O corpo de Simone está sendo transladado para Vilhena. O velório será realizado na Capela Mortuária a partir das 22h deste sábado, 10 de outubro.

O sepultamento está previsto para as 10h da manhã deste domingo, 11, no Cemitério Cristo Rei.