Venezuelano de 31 anos é baleado após discussão e morre no hospital em Cerejeiras

Um homem de 31 anos, identificado como Luiz Eduardo Guaipo Martinez, de nacionalidade venezuelana, morreu no Pronto-Socorro do Hospital Municipal São Lucas após ser baleado durante uma discussão no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o crime ocorreu por volta das 23h15 na Rua Colômbia, no bairro Primavera.

A Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram diversos disparos de arma de fogo e pedidos de socorro na via pública.

Testemunhas relataram que dois suspeitos chegaram ao local em um automóvel Fiat Uno de cor verde.

O motorista desembarcou, dirigiu-se ao portão do imóvel e chamou pela vítima de forma ostensiva.

Ao sair para verificar a situação, o homem foi surpreendido pelo suspeito armado, que efetuou múltiplos disparos de calibre .22 em sua direção.

Mesmo ferido com um tiro na região das costas, Luiz Eduardo conseguiu correr e pular o muro de uma residência na Rua Ceará para pedir ajuda.

A moradora do imóvel acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros e conduziram a vítima com urgência ao hospital municipal.

Devido à gravidade do ferimento e a complicações hemodinâmicas, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada.

A Polícia Técnico-Científica (POLITEC) compareceu ao local do crime para realizar os trabalhos periciais e recolheu cápsulas deflagradas.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região, mas os atiradores ainda não foram localizados.

O caso foi registrado para investigação e providências da Polícia Civil.