Vilhena enfrenta surto de dengue e Saúde inicia borrifação em bairros da cidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena alerta para um surto de dengue no município, com reflexos na procura por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e nos postos de saúde.

Diante do cenário, as equipes do setor de Endemias iniciaram nesta sexta-feira (9) uma ação de combate ao mosquito transmissor da doença, com serviços de borrifação nas ruas de diferentes bairros da cidade.

O trabalho contempla localidades como Jardim América, Centro, Residencial Maria Moura, Moisés de Freitas, Assossete, Cidade Jardim, Cidade Verde e Jardim das Oliveiras, além de outras regiões de Vilhena. A ação busca reforçar o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue.

A Secretaria de Saúde também pede a colaboração dos moradores para evitar a proliferação do mosquito. A principal orientação é eliminar recipientes que possam acumular água nos quintais, como baldes, garrafas, pneus, vasos e outros objetos expostos à chuva. Caixas-d’água e reservatórios devem permanecer bem tampados, e qualquer ponto de água parada precisa ser eliminado.

A população deve ficar atenta aos sintomas da dengue, que podem incluir febre, dor de cabeça, dores no corpo e náuseas. Quem apresentar esses sinais deve procurar atendimento em uma unidade de saúde para avaliação médica e evitar a automedicação.

Em casos de dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura ou desmaio, a recomendação é buscar atendimento de urgência, pois esses sinais podem indicar agravamento da doença.

A Secretaria reforça que o combate à dengue depende tanto das ações realizadas pelas equipes de saúde quanto da participação da população. Mesmo com a borrifação nas ruas, a eliminação dos criadouros dentro das residências e nos terrenos continua sendo uma das principais medidas para reduzir a reprodução do mosquito.

A orientação é que os moradores verifiquem regularmente os quintais, mantenham os reservatórios protegidos e eliminem qualquer recipiente que possa acumular