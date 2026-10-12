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terça-feira, 13 de outubro de 2026.

Bicicletas furtadas são localizadas abandonadas em terreno baldio no bairro Alto Alegre em Vilhena

Veículos de propulsão humana foram encontrados por um reciclador que acionou a Polícia Militar; equipamentos foram recolhidos para restituição
As bicicletas foram apresentadas na delegacia competente para as providências cabíveis e posterior restituição aos legítimos proprietários

Duas bicicletas foram recuperadas pela Polícia Militar após serem encontradas abandonadas em um terreno baldio localizado na Rua Antônio Extekoetter, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático de rotina pela Avenida Paraná, no bairro Parque São Paulo, quando foi abordada por um reciclador.

O trabalhador relatou que havia acabado de localizar dois veículos de propulsão humana ocultados em meio à vegetação de um terreno baldio.

De imediato, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado. No local, a equipe encontrou uma bicicleta do modelo Cairu Gênova, de cor vermelha e com a numeração de identificação suprimida, além de uma bicicleta Cairu GMAX, de cor preta.

Sabendo que registros recentes na cidade envolviam o furto de veículos com características similares, a guarnição recolheu os bens.

As bicicletas foram apresentadas na delegacia competente para as providências cabíveis e posterior restituição aos legítimos proprietários.

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