Colisão entre picape e motocicleta mobiliza polícia e bombeiros em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Volkswagen Saveiro e uma motocicleta Honda CG foi registrado na Avenida Tancredo Neves, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a motociclista trafegava pela Avenida Tancredo Neves, via preferencial, quando o condutor da Saveiro, que seguia pela Rua Antônio Pereira dos Santos, ingressou no cruzamento, com isso, teria provocado a colisão transversal.

Com o impacto, a condutora da motocicleta perdeu o equilíbrio e caiu na pista. O motorista da caminhonete permaneceu no local durante todo o atendimento e acionou a Central de Operações da Polícia Militar para comunicar o sinistro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar deslocou-se ao endereço e prestou os primeiros socorros à motociclista. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena para avaliação médica detalhada. Ela não apresentava lesões de maior gravidade.

A Polícia Técnico-Científica (POLITEC) realizou a perícia no local do acidente para apurar a dinâmica dos fatos.

Após os trabalhos periciais e a remoção dos veículos da pista, o tráfego na via foi totalmente restabelecido.