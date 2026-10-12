Condutor embriagado relata furto de veículo e acaba preso ao passar pilotando motoneta em blitz do Detran

Um caso inusitado mobilizou equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Militar na Rua Almica Pires, em Vilhena.

Um homem foi conduzido à delegacia após assumir a direção da motoneta de um desconhecido para procurar sua própria motocicleta, que teria sido furtada, acabando abordado em uma blitz de fiscalização.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o homem procurou os agentes que realizavam a operação no local relatando que sua motocicleta, uma Honda CG de cor prata, havia acabado de ser furtada.

Segundo a versão do condutor, ele havia deixado o veículo estacionado em frente a uma casa de eventos e sinuca. Ao sair do local, percebeu que o veículo não estava mais no endereço.

Em vez de acionar a Polícia Militar via 190, o indivíduo decidiu fazer buscas por conta própria. Na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, ele abordou um morador e pediu ajuda.

Ele ofereceu R$ 20,00 em combustível na motoneta Honda Biz da testemunha em troca de auxílio no deslocamento.

O dono do veículo concordou em ajudar, mas, no trajeto, o homem assumiu a pilotagem da motoneta, levando o proprietário na garupa.

Ao passarem pelo ponto de fiscalização de trânsito, a equipe do Detran notou sinais visíveis de embriaguez no condutor e realizou a abordagem.

Ele apresentava comportamento eufórico e discurso desconexo. Questionado sobre a ingestão de bebida alcoólica, o homem recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), sendo lavrada a respectiva autuação de trânsito.

Diante do estado de embriaguez ao volante e da recusa ao teste, o indivíduo foi detido pelas equipes do Detran e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Paralelamente, a guarnição da Polícia Militar colheu os dados e registrou a ocorrência de furto da motocicleta Honda CG prata para que a Polícia Civil investigue o desaparecimento do veículo e proceda com as buscas.

O proprietário da motoneta acompanhou os esclarecimentos e foi liberado no local.