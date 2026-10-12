Motociclista é preso durante blitz após tentar fugir e ser flagrado com placa falsa em Vilhena

Um motociclista foi preso por equipes da Polícia Militar e de fiscalização de trânsito durante uma operação realizada em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha prestava apoio a barreiras de fiscalização de trânsito quando ouviu a aproximação de uma motocicleta em alta velocidade, cujo condutor realizava acelerações sucessivas no estilo conhecido como “corta-giro”.

Diante da infração, os policiais determinaram a parada do veículo modelo Honda CG 150 Titan. Ao perceber a orientação para se direcionar ao ponto de abordagem da Operação Lei Seca, o condutor tentou empreender fuga, mas foi rapidamente contido por um policial.

Submetido ao teste do etilômetro, o motorista não apresentou índices de ingestão de álcool. No entanto, ao ser questionado, admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a verificação dos dados veiculares por meio da numeração do chassi, os agentes constataram que a placa afixada na motocicleta era falsa e pertencia a outro veículo.

Questionado sobre a irregularidade, o condutor alegou que havia perdido a placa original e realizou a troca utilizando a identificação de outra moto para poder continuar transitando pela cidade sem ficar a pé.

Além da adulteração de sinal identificador e da falta de CNH, o veículo apresentava pendências de licenciamento e documentação em atraso.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a formalização da ocorrência.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), sendo confeccionados os autos de infração cabíveis.