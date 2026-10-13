XI INTERMED RO/AC começa nesta quarta-feira com jogos e shows nacionais em Vilhena

Vilhena recebe, a partir desta quarta-feira (14), a XI edição do INTERMED RO/AC, evento que reúne estudantes de Medicina de Rondônia e do Acre em cinco dias de programação esportiva, integração universitária, ações sociais e apresentações musicais.

A organização estima a participação de aproximadamente 2 mil atletas durante o evento, que segue até domingo (18). As competições serão realizadas em diferentes espaços esportivos do município, com modalidades como futebol, handebol, peteca, vôlei e natação, entre outras.

A pontuação obtida pelas atléticas nas disputas será somada para definir a classificação geral. Ao final da competição, as equipes serão premiadas com troféus e medalhas, conforme os resultados alcançados.

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA

Os horários e locais dos jogos serão divulgados pela organização. O público poderá acompanhar as atualizações por meio do perfil oficial do INTERMED RO/AC nas redes sociais.

AÇÃO BENEFICENTE

A edição de 2026 também contará com uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. A expectativa da organização é reunir aproximadamente três toneladas de donativos, que serão destinados a instituições ou famílias beneficiadas em Vilhena.

A iniciativa busca envolver as atléticas participantes em uma ação solidária durante o encontro universitário.

SHOWS NACIONAIS

A programação musical será realizada no Parque de Exposições de Vilhena, com abertura dos portões a partir das 22h. As apresentações ocorrerão de quarta-feira (14) a sábado (17), com artistas locais e atrações nacionais.

Confira a programação:

Quarta-feira (14): MC Jacaré e Everton Detona. A entrada estará disponível ao público mediante ingresso, com venda antecipada e na portaria.

MC Jacaré e Everton Detona. A entrada estará disponível ao público mediante ingresso, com venda antecipada e na portaria. Quinta-feira (15): Tília e DJ WJ. Apresentação exclusiva para participantes que adquiriram o pacote do INTERMED pelo site oficial.

Tília e DJ WJ. Apresentação exclusiva para participantes que adquiriram o pacote do INTERMED pelo site oficial. Sexta-feira (16): Federah e DJ Felipe Morais. Show exclusivo para participantes que adquiriram o pacote do INTERMED pelo site oficial.

Federah e DJ Felipe Morais. Show exclusivo para participantes que adquiriram o pacote do INTERMED pelo site oficial. Sábado (17): DJ Jarana e Bonde do Tigrão. Ingressos disponíveis para compra antecipada e na portaria.

O domingo (18) marca o encerramento do período oficial do XI INTERMED RO/AC.

INGRESSOS E REGRAS DE ACESSO

Os ingressos para as apresentações abertas ao público podem ser adquiridos nos pontos de venda físicos, incluindo a Rota Universitária e o Retrô Bar, além dos canais on-line disponibilizados pela organização.

Para informações sobre vendas, a organização divulgou os seguintes contatos: Paloma, pelo telefone (84) 9966-0676, e Leonardo, pelo número (65) 9691-0730.

As festas oficiais possuem regras específicas de acesso e segurança. Conforme as normas divulgadas pela organização, a entrada de menores de 18 anos nas festas oficiais é proibida.

Mais informações sobre o evento e a programação podem ser consultadas no site oficial do INTERMED RO/AC.