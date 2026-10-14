Abordagem no centro de Vilhena leva PM a ponto de venda de drogas e prisão de dois suspeitos

Uma ação de patrulhamento tático realizada pela Polícia Militar resultou no desmantelamento de um ponto de comércio de entorpecentes e na prisão de dois suspeitos no município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina em uma praça pública no Centro da cidade, local conhecido pelo fluxo recorrente de usuários, quando visualizou um homem em atitude suspeita.

Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo tentou se dispersar rapidamente, o que motivou a abordagem policial.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram em posse do homem um invólucro plástico contendo maconha. Ao ser questionado, o abordado admitiu ter acabado de adquirir a substância por R$ 300,00 via PIX e indicou o endereço do fornecedor, situado no bairro São José.

De posse das informações, a equipe deslocou-se até o imóvel apontado, onde o morador atendeu os policiais e autorizou a entrada no recinto.

Durante as buscas na residência, os agentes localizaram cerca de 80 gramas de maconha acondicionadas em recipientes, embalagens plásticas com fecho hermético utilizadas para o fracionamento de drogas, uma mini balança digital, R$ 246,00 em espécie e até mesmo um vaso com uma muda da planta da cannabis sobre a geladeira.

No local, constatou-se que a dupla mantinha uma parceria para o fracionamento e comercialização da droga. Em diligência complementar na residência do primeiro abordado, no setor de chácaras do bairro 5º BEC, a PM localizou mais uma porção do entorpecente.

Diante dos fatos e da comprovação do tráfico de drogas, ambos os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) junto com os materiais apreendidos para a formalização do flagrante pela autoridade policial.