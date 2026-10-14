Armado com canivete, homem descontrolado é preso após ameaçar morador e atacar policiais em distrito próximo a Vilhena

Um homem foi preso pela Polícia Militar após perseguir um morador com um canivete, fazer ameaças de morte e avançar contra os policiais que atenderam à ocorrência.

O fato aconteceu no distrito de Urucumacuã, que pertence a Pimenta Bueno, e faz divisa com o município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , populares acionaram a polícia informando que um indivíduo estava correndo atrás de um morador nas proximidades de uma padaria, empunhando o canivete e gritando que iria matá-lo.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou o homem extremamente alterado e com sinais de ter consumido substâncias entorpecentes.

Ao receber ordem verbal para largar a arma branca, ele desobedeceu e avançou em direção aos policiais portando o objeto, gerando perigo iminente.

Diante do ataque, os agentes precisaram utilizar um dispositivo elétrico incapacitante (taser) para conter o suspeito e efetuar o algemamento de forma segura. Durante a revista pessoal, foram localizados com ele aproximadamente 5 gramas de maconha e R$ 125,00 em espécie, além do canivete utilizado na ação.

A vítima relatou aos policiais que havia acabado de acordar e não sabia o motivo pelo qual passou a ser perseguida e ameaçada. Mesmo após ser detido, o homem continuou proferindo ameaças de morte contra o morador.

O suspeito foi levado ao posto de saúde local para atendimento médico e remoção dos dardos do dispositivo elétrico.

Em seguida, foi transferido sob custódia para a Delegacia de Polícia Civil em Pimenta Bueno, onde foi apresentado junto com os materiais apreendidos para a confirmação de sua identidade e adoção das medidas legais cabíveis.