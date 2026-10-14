Atropelamento envolvendo motocicleta e pedestre mobiliza equipes de resgate na Avenida Paraná em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um pedestre foi registrado na Avenida Paraná, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma motocicleta Honda CG 125 Fan transitava pela via no sentido BR-364/Aeroporto quando ocorreu o atropelamento de uma pedestre que atravessava a pista a pé pelo lado direito da via.

Com o impacto da colisão, o veículo sofreu danos materiais em sua estrutura, incluindo avarias no painel e no suporte lateral.

O condutor da moto e a pedestre sofreram ferimentos, sendo que a pedestre apresentava escoriações nas duas pernas, no pé esquerdo e relatava dores na região torácica.

Durante o atendimento, foram constatados sinais que levantaram suspeitas de possível estado de embriaguez da pedestre, circunstância que foi documentada para apuração médica e técnica posterior.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, compareceu rapidamente ao endereço, prestou os primeiros socorros aos envolvidos e os encaminhou ao hospital para avaliação médica.

A Polícia Científica também foi requisitada para realizar os trabalhos periciais e o levantamento de vestígios necessários para esclarecer a dinâmica do acidente.