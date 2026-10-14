Dupla em motocicleta agride mulheres com chutes para roubar celular no bairro União em Vilhena

Duas mulheres foram vítimas de um roubo seguido de agressões físicas na Rua 106-07, nas proximidades do bairro União, no município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as vítimas caminhavam pela via pública quando foram abordadas por dois homens que transitavam em uma motocicleta Honda 125 de cor preta, modelo antigo.

Ambos os ocupantes usavam calça jeans e casacos de moletom preto.

Os assaltantes anunciaram o roubo e exigiram os aparelhos celulares. Diante da recusa inicial das vítimas em entregar os pertences, os suspeitos usaram de violência, derrubando as mulheres no chão e desferindo chutes e pontapés contra elas.

Após a agressão, a dupla subtraiu uma mochila contendo um aparelho celular do tipo smartphone e outros itens pessoais. Na sequência, os criminosos fugiram na motocicleta em direção à Linha 135.

A Polícia Militar foi acionada e realizou patrulhamento tático e varreduras por toda a região no intuito de localizar os suspeitos, mas nenhum envolvido foi encontrado até o momento.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para investigação da Polícia Civil.