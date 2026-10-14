Dupla em motocicleta agride mulheres com chutes para roubar celular no bairro União em Vilhena

Duas mulheres foram vítimas de um roubo seguido de agressões físicas na Rua 106-07, nas proximidades do bairro União, no município de Vilhena.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas caminhavam pela via pública quando foram abordadas por dois homens que transitavam em uma motocicleta Honda 125 de cor preta, modelo antigo.
Ambos os ocupantes usavam calça jeans e casacos de moletom preto.
Os assaltantes anunciaram o roubo e exigiram os aparelhos celulares. Diante da recusa inicial das vítimas em entregar os pertences, os suspeitos usaram de violência, derrubando as mulheres no chão e desferindo chutes e pontapés contra elas.
Após a agressão, a dupla subtraiu uma mochila contendo um aparelho celular do tipo smartphone e outros itens pessoais. Na sequência, os criminosos fugiram na motocicleta em direção à Linha 135.
A Polícia Militar foi acionada e realizou patrulhamento tático e varreduras por toda a região no intuito de localizar os suspeitos, mas nenhum envolvido foi encontrado até o momento.
O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para investigação da Polícia Civil.