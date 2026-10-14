Motocicleta furtada é encontrada pela Polícia Militar escondida dentro de banheiro em imóvel desativado em Chupinguaia

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar após ser localizada escondida no banheiro de uma residência nos fundos de um estabelecimento comercial aparentemente abandonado, localizado na entrada do município de Chupinguaia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que um veículo de procedência ilícita estaria ocultado no interior do imóvel desocupado.

Ao averiguarem o endereço, os policiais constataram que o local estava sem movimentação de pessoas. Durante a inspeção no anexo residencial nos fundos do terreno, a guarnição encontrou uma motocicleta Honda Fan 150 guardada dentro do banheiro.

Após consulta no sistema de dados policiais, confirmou-se que o veículo ostentava registro de furto ocorrido no dia 5 de setembro de 2026, quando foi levado da área de uma residência.

Os policiais providenciaram a remoção da motocicleta, que foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para os procedimentos legais e posterior restituição à proprietária.

A Polícia Civil abriu investigação para identificar os responsáveis por ocultar o veículo no local.