Mulher confessa ter esfaqueado o marido após brigas e agressões e é detida pela PM em Vilhena

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar sob a suspeita de ter esfaqueado o próprio marido durante uma discussão familiar em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao setor de emergência do hospital local, onde a irmã da vítima acompanhava o homem ferido por golpe de faca.

A familiar relatou ter ficado preocupada ao notar a aproximação da suspeita e de seus acompanhantes em um veículo, temendo pela segurança do irmão internado.

Após a chamada à polícia, os ocupantes do automóvel deixaram as proximidades do hospital. Em patrulhamento, a guarnição conseguiu localizar o veículo e a mulher em uma residência situada na Rua 1515.

Ao ser abordada pelos policiais, a mulher confessou imediatamente ter sido a autora do golpe de faca durante uma briga.

Ela alegou ter sido agredida pelo marido com socos no rosto e nas costas, além de relatar ter recebido ameaças de morte por mensagens de áudio em aplicativo de celular, as quais disponibilizou para a perícia policial. Durante a confusão, amigos da mulher intervieram para defendê-la de novas agressões.

Diante das declarações e das apurações preliminares, a mulher e demais envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi entregue para a apreciação da autoridade policial e adoção das providências legais cabíveis.