Mulher é esfaqueada por namorado no bairro Parque Cidade Jardim II em Vilhena

Uma mulher foi esfaqueada no interior de sua residência localizada na Rua Narcisius, no bairro Parque Cidade Jardim II, em Vilhena.

O principal suspeito da tentativa de homicídio é o próprio namorado da vítima, que fugiu do local após o crime.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima e o companheiro estavam na residência consumindo bebidas alcoólicas quando o filho da mulher, de 9 anos, que brincava na rua, bateu no portão pedindo para entrar.

A mãe orientou que o menino aguardasse. Poucos minutos depois, o suspeito abriu o portão empunhando uma faca e fugiu a pé tomando rumo ignorado.

Ao entrar na casa, a criança encontrou a mãe ferida e com sangramento. A pedido da vítima, o menino correu até um estabelecimento comercial das proximidades para pedir socorro. Um morador auxiliou a mulher e a transportou imediatamente ao Hospital Regional de Vilhena.

Na unidade hospitalar, a equipe médica constatou que a vítima apresentava cinco perfurações provocadas por arma branca, sendo três no braço esquerdo, uma no braço direito e uma na região do abdômen. Ela permaneceu internada sob cuidados médicos.

Durante a averiguação no imóvel onde ocorreram os fatos, a Polícia Militar encontrou sobre uma mesa uma caixa contendo dois invólucros plásticos com maconha e cinco invólucros com cocaína.

O Conselho Tutelar foi acionado para prestar assistência ao menor de idade, enquanto uma pessoa conhecida da família assumiu a responsabilidade pela guarda da residência.

A ocorrência e os entorpecentes apreendidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para localizar e prender o suspeito.