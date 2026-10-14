Prestador de serviços é preso em flagrante por furtar caixa de igreja após usar chave copiada em Vilhena

Um prestador de serviços responsável pela limpeza de uma igreja foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado de furto continuado contra o caixa da instituição religiosa, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe diretiva da igreja já vinha notando o desaparecimento recorrente de valores e suspeitava do trabalhador há cerca de dois meses, ocasião em que registros policiais e um inquérito foram instaurados para apurar os fatos.

Na data da ocorrência, o sistema de monitoramento interno da igreja flagrou o homem posicionando um objeto em frente à câmera de segurança com o objetivo de encobrir a ação ilícita enquanto subtraía o dinheiro do caixa. Diante das imagens ao vivo, o tesoureiro da instituição reteve o suspeito e acionou imediatamente a Polícia Militar.

Ao ser abordado pela guarnição, o homem confessou a prática do crime e retirou da própria carteira R$ 170,00 em espécie, confirmando que o valor havia acabado de ser retirado do caixa.

Além disso, o suspeito revelou que vinha cometendo os furtos de forma habitual há cerca de dez meses, período em que teve acesso à chave do compartimento e providenciou uma cópia. Ele indicou aos policiais o local exato onde escondia a cópia da chave, a qual foi localizada e apreendida pela equipe.

Diante da confissão e dos elementos constatados, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para a formalização do flagrante e adoção das medidas legais cabíveis.