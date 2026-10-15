Ação brusca no trânsito resulta na apreensão de droga, pistola e munições no bairro Alto Alegre em Vilhena

A abordagem a um motociclista que realizou uma arrancada brusca após a abertura do sinal de trânsito culminou na apreensão de uma porção de entorpecente, uma arma de fogo e diversas munições em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma equipe da Rádio Patrulha estava parada no semáforo no cruzamento das avenidas Benno Luiz Graebin e Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, quando presenciou o condutor de uma Honda Pop 110i arrancar bruscamente assim que o sinal abriu.

A atitude chamou a atenção da guarnição, que efetuou a abordagem ao veículo.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do motociclista um invólucro contendo maconha. O condutor declarou-se usuário da substância.

Diante do fato de não portar documentos de identificação, o jovem convidou a equipe policial a ir até a sua residência, localizada na Rua 830, no bairro Alto Alegre.

Durante o deslocamento, ele admitiu voluntariamente aos agentes que possuía uma arma de fogo guardada em seu quarto.

No imóvel, com a devida autorização do morador, os policiais realizaram buscas no guarda-roupa e localizaram uma pistola inox de calibre .25 com carregador, além do documento de habilitação do suspeito.

Escondidas entre pares de meias e peças de roupa, os agentes encontraram ainda 17 munições intactas de calibres .22, .25 e .556.

Ao ser questionado sobre a procedência do armamento, o rapaz declarou ter adquirido a pistola para proteção pessoal, mas preferiu não revelar quem forneceu o objeto por medo de represálias.

Em relação ao veículo, as autuações administrativas de trânsito foram lavradas e a motocicleta ficou sob a responsabilidade de um familiar do condutor.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) com a droga, a arma e as munições apreendidas para as providências legais cabíveis.