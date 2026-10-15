Corpo em avançado estado de decomposição é localizado atrás de hospital em Vilhena

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 15 de outubro, em uma área localizada atrás do Hospital Cooperar, no município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , devido ao elevado grau de putrefação do cadáver, não foi possível determinar no local se a vítima é do sexo masculino ou feminino, tampouco a causa da morte.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar a cena até a chegada da equipe da Perícia Técnica (Politec), responsável pelos procedimentos periciais e pela coleta de indícios que auxiliem na identificação e na apuração dos fatos.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo será liberado para remoção por parte da funerária de plantão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. A Polícia Civil investigará o caso.