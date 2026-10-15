Força Tática aborda dupla em mercado e apreende maconha e moto com placa adulterada em Colorado

Dois homens foram abordados pela Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina na Rua Mognópolis, no município de Colorado do Oeste.

A ação resultou na apreensão de substância entorpecente e de uma motocicleta com a placa alterada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe da Força Tática realizava rondas pela região quando avistou os dois indivíduos nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Ao notarem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo e um deles tentou esconder um objeto junto ao corpo.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a revista pessoal. Com um dos abordados, foi localizada uma porção de maconha no bolso de suas vestes.

Na sequência, ao realizarem a verificação veicular na motocicleta pertencente ao outro indivíduo, os agentes constataram irregularidades de adulteração no sinal identificador e na cor do veículo. A placa original havia sido modificada por meio de alteração nos caracteres.

Segundo a polícia, as características do veículo e da placa adulterada coincidem com as de uma motocicleta que, dias atrás, protagonizou uma fuga em alta velocidade e manobras perigosas pelas ruas da cidade, gerando risco aos pedestres.

O proprietário da motocicleta foi detido pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e conduzido para as providências cabíveis.

Já o jovem flagrado com a porção de entorpecente assinou um Termo Circunstanciado por posse de drogas e foi liberado no local.