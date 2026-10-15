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quinta-feira, 15 de outubro de 2026.

Força Tática aborda dupla em mercado e apreende maconha e moto com placa adulterada em Colorado

Veículo com sinais identificadores alterados tinha as mesmas características de moto usada em fuga e direção perigosa dias atrás
Características do veículo e da placa adulterada coincidem com as de uma motocicleta que, dias atrás, protagonizou uma fuga em alta velocidade

Dois homens foram abordados pela Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina na Rua Mognópolis, no município de Colorado do Oeste.

A ação resultou na apreensão de substância entorpecente e de uma motocicleta com a placa alterada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe da Força Tática realizava rondas pela região quando avistou os dois indivíduos nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Ao notarem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo e um deles tentou esconder um objeto junto ao corpo.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a revista pessoal. Com um dos abordados, foi localizada uma porção de maconha no bolso de suas vestes.

Na sequência, ao realizarem a verificação veicular na motocicleta pertencente ao outro indivíduo, os agentes constataram irregularidades de adulteração no sinal identificador e na cor do veículo. A placa original havia sido modificada por meio de alteração nos caracteres.

Segundo a polícia, as características do veículo e da placa adulterada coincidem com as de uma motocicleta que, dias atrás, protagonizou uma fuga em alta velocidade e manobras perigosas pelas ruas da cidade, gerando risco aos pedestres.

O proprietário da motocicleta foi detido pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e conduzido para as providências cabíveis.

Já o jovem flagrado com a porção de entorpecente assinou um Termo Circunstanciado por posse de drogas e foi liberado no local.

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