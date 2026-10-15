Grupo mobiliza simpatizantes para manifestação de apoio a Lula neste sábado em Vilhena

O Coletivo Divha convocou uma mobilização política em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para este sábado, 17 de outubro, às 16h, na Praça da Brigadeiro, em Vilhena.

Com o lema “Organizar para avançar em direitos! Ocupa a praça, Vilhena!”, a iniciativa busca reunir apoiadores e ampliar a participação política em torno de pautas nacionais.

A mensagem destaca a defesa da democracia, da soberania nacional e das políticas sociais, além de convocar apoiadores a dialogar com outros eleitores para ampliar o apoio ao presidente.

Na publicação, o grupo compara diferentes projetos políticos para o país. De um lado, apresenta a defesa da soberania brasileira, da democracia e da ampliação das políticas sociais. De outro, critica propostas que associa à aproximação com os Estados Unidos, à privatização de praias e rios e à redução de direitos relacionados à saúde pública.

A expressão “virar votos” também aparece na convocação, como incentivo ao diálogo político e à busca de novos apoiadores para o projeto defendido pelo coletivo.

A mobilização integra as iniciativas de grupos locais que utilizam as redes sociais para organizar atos presenciais e estimular a participação política em torno de temas nacionais.

A convocação foi publicada no perfil do Coletivo Divha no Instagram: https://www.instagram.com/p/Deb-u_6z5C6/.