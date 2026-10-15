Hip Hop e Democracia promove noite de cultura, diálogo e batalha de rimas em Vilhena

A cultura hip-hop será destaque em Vilhena neste sábado, 17 de outubro, com a realização da ação cultural Hip Hop e Democracia, a partir das 18h, no Complexo do Hip Hop.

A iniciativa é promovida pelo Ponto de Cultura Batalha de Vilhena, em parceria com o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, e terá entrada gratuita.

A programação começa com uma roda de conversa sobre o tema “Arte e conflitos nos territórios”, reunindo coletivos convidados, como o Coletivo Divha e o Nasce Capoeira. A proposta é promover o diálogo sobre a realidade das comunidades e o papel da arte na expressão de ideias, na defesa de direitos e na transformação social.

Outro momento importante será o lançamento do Mapeamento Municipal Hip Hop Vilhena, iniciativa que busca registrar e dar visibilidade aos artistas, grupos e demais participantes da cena hip-hop local.

A música também terá espaço com a apresentação do rapper Lucas Du Rap. Além disso, o microfone ficará aberto para quem quiser cantar, declamar poesias ou apresentar outras manifestações artísticas.

O público poderá conferir ainda o Bazar da Báh, com roupas a preços acessíveis e incentivo à moda circular e sustentável. A programação será encerrada com a 21ª edição da Batalha de Vilhena, que contará com oito MCs confirmados para as disputas de rimas.

A organização destaca que a ação busca fortalecer a cultura como política pública e ampliar os espaços de participação popular. O evento conta com o apoio da Associação Movimento Cultural Integrado de Vilhena (AMCIV).

Com o lema de que o hip-hop é aliado da democracia, a iniciativa convida a comunidade a participar de uma noite de arte, diversidade e troca de experiências. Todas as atividades são gratuitas e abertas a pessoas de todas as idades.