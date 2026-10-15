Motocicleta com chave na ignição é furtada no estacionamento de shopping em Vilhena

Uma motocicleta foi furtada no estacionamento de um Shopping Jardins de Vilhena, localizado no bairro Cidade Verde IV, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a proprietária do veículo estacionou no local por volta das 15h40 para frequentar uma academia.

Ao retornar para ir embora, ela percebeu que a motocicleta não estava mais na vaga.

A vítima relatou aos policiais que havia esquecido a chave na ignição do veículo, fator que pode ter facilitado a ação do criminoso.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local, colheram as informações necessárias e realizaram buscas pela região, mas o veículo e o suspeito não foram encontrados durante as diligências iniciais.

O estabelecimento conta com circuito interno de câmeras de monitoramento, e as imagens registradas pelo sistema deverão ser analisadas pela Polícia Civil para ajudar na identificação do autor do furto e no esclarecimento da dinâmica do crime.

O caso foi registrado para o prosseguimento das investigações.