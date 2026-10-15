Motocicleta danificada e coberta por panos é localizada em área de mata entre os bairros Maria Moura e União em Vilhena

Uma motocicleta vermelha em situação de aparente abandono foi localizada pela Polícia Militar em uma área de vegetação fechada situada entre os bairros Maria Moura e União, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia anônima que informava a existência de um veículo encoberto por panos brancos no meio da mata.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais realizaram uma varredura na vegetação e encontraram uma motocicleta Honda C100 Biz ES, de cor vermelha, placa NCM-2640. O veículo apresentava diversas avarias e danos estruturais.

Durante a verificação, a equipe realizou consultas aos sistemas de segurança pública, não sendo constatada, naquele momento, nenhuma restrição de furto ou roubo vinculada à placa.

Como não havia moradores ou testemunhas no local que pudessem esclarecer as circunstâncias do abandono, o veículo foi recolhido.

A ocorrência foi registrada como veículo encontrado e a motocicleta encaminhada ao pátio da Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a adoção das providências legais cabíveis e identificação do proprietário.