Reunião para criação do Conselho Comunitário de Segurança Rural de Vilhena acontece nesta sexta-feira

A comunidade rural do município de Vilhena está convidada a participar da reunião de criação do Conselho Comunitário de Segurança Rural (CONSEG Rural).

O evento marcará também a eleição e formação da primeira Diretoria da instituição no município.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o encontro será realizado nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal de Vilhena.

A iniciativa visa promover a aproximação e a cooperação entre os moradores das áreas rurais e os órgãos de segurança pública.

O objetivo principal é estruturar ações preventivas, alinhar demandas específicas das comunidades do campo e fortalecer a integração para garantir mais tranquilidade e proteção no meio rural.

A organização do evento reforça a importância da presença de produtores, trabalhadores e moradores da zona rural para contribuírem ativamente com as decisões e diretrizes do novo conselho.