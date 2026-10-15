Facebook Instagram
quinta-feira, 15 de outubro de 2026.

Reunião para criação do Conselho Comunitário de Segurança Rural de Vilhena acontece nesta sexta-feira

Encontro será realizado no Plenário da Câmara Municipal para formar a primeira Diretoria do CONSEG Rural e debater melhorias para a zona rural
Foto: Divulgação

A comunidade rural do município de Vilhena está convidada a participar da reunião de criação do Conselho Comunitário de Segurança Rural (CONSEG Rural).

O evento marcará também a eleição e formação da primeira Diretoria da instituição no município.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o encontro será realizado nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal de Vilhena.

A iniciativa visa promover a aproximação e a cooperação entre os moradores das áreas rurais e os órgãos de segurança pública.

O objetivo principal é estruturar ações preventivas, alinhar demandas específicas das comunidades do campo e fortalecer a integração para garantir mais tranquilidade e proteção no meio rural.

A organização do evento reforça a importância da presença de produtores, trabalhadores e moradores da zona rural para contribuírem ativamente com as decisões e diretrizes do novo conselho.

Compartilhe:
Últimas notícias
© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!