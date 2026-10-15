Os três senadores de Rondônia, Confúcio Moura (MDB), Marcos Rogéri (PL) o e Jaime Bagattoli (PL), votaram a favor da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6×1, modelo em que o trabalhador exerce suas atividades durante seis dias consecutivos e tem direito a apenas um dia de descanso.

Nesta quarta-feira, 14 de outubro, a proposta foi aprovada em dois turnos no Senado Federal.

O texto prevê a redução gradual da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, garantindo dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução dos salários dos trabalhadores.

A mudança poderá beneficiar trabalhadores de diversos setores, especialmente aqueles que atualmente cumprem jornadas de seis dias de trabalho para apenas um de folga (leia mais AQUI).

MUDANÇA AINDA NÃO ESTÁ EM VIGOR

Apesar da aprovação divulgada, o fim da escala 6×1 ainda depende da conclusão das etapas legislativas necessárias para entrar em vigor.

A proposta também estabelece regras de transição para que empresas e trabalhadores possam se adaptar à nova jornada.

O tema tem provocado debates em todo o país, envolvendo representantes dos trabalhadores, empresários e parlamentares, principalmente sobre os impactos da redução da jornada na economia e nas relações de trabalho.

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi o único que votou contra o projeto. Veja como votou cada senador na PEC que acaba com a escala 6×1 AQUI.