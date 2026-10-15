Teatro Wankabuki realiza 4º Sarau Wanka neste sábado com entrada gratuita em Vilhena

O Teatro Wankabuki realiza neste sábado, 17 de outubro, a quarta edição do Sarau Wanka, em Vilhena. Com entrada gratuita e programação voltada a todas as idades, o evento será realizado das 16h às 20h, nas dependências do teatro, localizado na avenida Major Amarante, no Centro.

A programação reúne diferentes manifestações artísticas, com apresentações musicais, performances circenses, acrobacias aéreas, teatro e atividades literárias.

Entre as atrações está o cantor, compositor e escritor Mário Miléo, que possui mais de 40 anos de carreira e é um dos membros fundadores da Academia Vilhenense de Letras.

O público também poderá acompanhar os truques e números de ilusionismo de Lukas Kellar, mágico profissional com mais de 15 anos de experiência, além de uma apresentação de acrobacias aéreas com Rian Carlos, artista formado nas atividades da Escola de Teatro Wankabuki.

As artes cênicas estarão representadas por apresentações dos alunos da Escola Livre de Teatro Wankabuki, que mostrarão ao público resultados dos processos de formação desenvolvidos no espaço.

A literatura regional terá destaque com um varal de poesias e um cantinho de leitura dedicado a obras de escritores rondonienses. Também haverá um palco aberto para quem quiser participar espontaneamente, com leitura de poemas e outras intervenções artísticas.

As crianças contarão com um espaço de leitura infantil preparado para estimular o contato com os livros de maneira lúdica.

Além das atrações culturais, o público poderá visitar o Bazar Wanka e utilizar a bomboniere do teatro, que estará aberta durante o evento, com venda de produtos.

A iniciativa integra as ações do Pontão de Cultura Teatro Wankabuki e foi contemplada pelo Edital 003/2025/SEJUCEL-SIEC, voltado ao fomento de projetos continuados de Pontos e Pontões de Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O evento também conta com o apoio da Fundação Cultural de Vilhena.

A atividade é aberta à população de Vilhena e região e busca ampliar o acesso à cultura, incentivar a produção artística local e valorizar artistas e escritores de Rondônia.