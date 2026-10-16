Em Cacoal, Marcos Rogério agradece votação, fala em transição e reforça apoio a Flávio Bolsonaro; vídeo

O governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério (PL), participou nesta quinta-feira, 15, de uma carreata em Cacoal para agradecer os votos recebidos nas eleições e pedir apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Durante o evento, em entrevista concedida para o apresentador Diego Maia, Rogério também falou sobre a transição de governo, a necessidade de união entre os parlamentares estaduais e os desafios que pretende enfrentar a partir do início do mandato.

Marcos Rogério afirmou que decidiu percorrer os municípios rondonienses após a vitória no primeiro turno, quando, segundo ele, recebeu quase 57% dos votos válidos no Estado. Em Cacoal, destacou ter alcançado aproximadamente 34% dos votos, resultado que classificou como expressivo diante das particularidades da disputa eleitoral no município.

Além de agradecer aos eleitores, o governador eleito disse que a mobilização tem como objetivo ampliar o apoio a Flávio Bolsonaro. Segundo ele, a eleição do candidato à Presidência poderia facilitar a articulação entre os governos estadual e federal.

Marcos Rogério citou como prioridades a segurança nas regiões de fronteira, o combate à entrada de drogas e armas, a regularização ambiental, a pavimentação de rodovias e a discussão sobre os pedágios na BR-364.

Também mencionou a BR-319 entre as questões que, em sua avaliação, exigem articulação com o governo federal. “Estou fazendo questão de passar cidade por cidade, junto com todo o nosso time do PL, para pedir o voto do Flávio Bolsonaro”, afirmou.

TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Questionado sobre os preparativos para assumir o governo estadual, Marcos Rogério afirmou que a transição deverá ser técnica e concentrada no levantamento da situação administrativa e financeira de Rondônia.

Segundo ele, a equipe pretende analisar os indicadores financeiros, o funcionamento da máquina pública e o patrimônio estadual, identificando quais recursos estarão disponíveis para a execução das políticas e dos investimentos previstos pela futura gestão.

O governador eleito também destacou a necessidade de preparar uma agenda de trabalho desde o início do mandato, com atenção especial à saúde e a outras áreas consideradas prioritárias.

Marcos Rogério disse esperar que o governo atual ofereça condições adequadas para a realização da transição. Segundo ele, o objetivo é obter informações precisas sobre a estrutura do Estado e iniciar a gestão com planejamento e capacidade de resposta às demandas da população.

UNIÃO ENTRE OS PARLAMENTARES

Durante a entrevista, Marcos Rogério também comentou a presença de deputados estaduais que estiveram em palanques diferentes durante a campanha eleitoral. Entre eles, citou Cássio Gois e Jean Oliveira, além de outros parlamentares que participaram da mobilização em Cacoal.

Para o governador eleito, o período de disputa eleitoral deve dar lugar à articulação em torno das demandas de Rondônia. Ele afirmou que pretende dialogar com os representantes eleitos de diferentes grupos políticos que estejam dispostos a colaborar com a futura administração. “O momento agora é da gente unir forças. Eu tenho dito que a missão de quem sai da urna é trabalhar e remar na mesma direção”, declarou.

Marcos Rogério acrescentou que pretende contar com o apoio dos deputados estaduais, independentemente dos palanques que integraram durante a eleição, para viabilizar ações e investimentos no Estado. A carreata em Cacoal reuniu apoiadores da futura gestão e integrou a agenda de mobilização política em favor de Flávio Bolsonaro. (Assista)