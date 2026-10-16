Homem de 36 anos é assassinado a tiros dentro de casa em Vilhena

Um homem identificado como Marcos Diones Santos, de 36 anos, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira, 15 de outubro, no bairro Assessete, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , dois suspeitos chegaram ao endereço em uma motocicleta, invadiram a residência situada na Rua 8504 e efetuaram disparos contra a vítima. Logo em seguida, a dupla fugiu do local tomando rumo ignorado.

Marcos foi atingido por dois disparos, sendo um na região da cabeça e outro no tórax, que alcançou o coração.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar socorro, mas ao chegar ao imóvel apenas pôde constatar o óbito da vítima.

A Polícia Militar isolou a cena do crime para o trabalho da Perícia Técnica (Politec). Após a realização dos procedimentos de praxe, o corpo foi liberado e recolhido pela Funerária São Matheus.

A Polícia Civil já instaurou inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime. Este é o 21º homicídio registrado no município de Vilhena no decorrer deste ano.