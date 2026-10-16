Homem é preso após descumprir medida protetiva e perseguir mulher em Vilhena

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Vilhena acusado de descumprir reiteradamente uma medida protetiva de urgência expedida pela Justiça.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima já possuía a ordem judicial em desfavor do suspeito que é servidor público e esclareceu que não mantinha relacionamento amoroso com ele.

Ela relatou que o homem vinha descumprindo a decisão judicial em ocasiões anteriores, já tendo sido alvo de registros policiais pela mesma prática.

A situação mais recente teve início após um terceiro indivíduo, utilizando a motocicleta do suspeito, ir até a residência da vítima e tentar olhar por baixo do portão para verificar se havia alguém no imóvel.

Logo após esse fato ser informado à Polícia Civil, o suspeito passou a enviar mensagens de texto diretamente ao aparelho celular da vítima via aplicativo de mensagens.

Diante da proibição expressa de contato e temendo por sua integridade física, a mulher buscou abrigo temporário em uma corporação de resgate local até que as providências policiais fossem concluídas.

De posse das informações, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até a residência do suspeito, onde o localizou. Ao tomar conhecimento do caso, o homem declarou aos policiais que não se opunha à condução e que aquela seria a forma de resolver o impasse com a solicitante.

Diante dos fatos e dos indícios de descumprimento de decisão judicial, o homem foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a adoção das medidas legais cabíveis pela autoridade policial.