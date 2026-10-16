Vilhena celebra aniversário com quatro dias de festa, show nacional, concurso de fanfarras e bolo de 49 metros

O município de Vilhena, no Cone Sul de Rondônia, completa 49 anos de emancipação político-administrativa no dia 23 de novembro e, para celebrar a data, a Prefeitura, sob a gestão do prefeito Flori Cordeiro, está preparando uma grande festa para a população, com quatro dias de programação especial.

As comemorações acontecerão entre os dias 20 e 23 de novembro, no Parque de Exposições de Vilhena, reunindo atrações culturais, apresentações musicais, concurso de fanfarras, atividades para crianças e um show nacional.

Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, a presidente da Fundação Cultural de Vilhena, Evelyn Teixeira, destacou a programação preparada para celebrar o aniversário do município.

De acordo com Evelyn, a iniciativa pretende reunir famílias de diferentes bairros da cidade em um momento de confraternização e comemoração. Confira a programação:

20 DE NOVEMBRO – ABERTURA DA FEIRA E NATAL LUZ

A programação terá início no dia 20 de novembro, às 15h, com a abertura da Feira Agro Arte, espaço destinado à valorização da produção e do artesanato local.

Às 19h, o público poderá acompanhar um espetáculo natalino, marcado pela chegada do Papai Noel e pela inauguração da iluminação especial do projeto “Natal Luz”, que promete encantar crianças e adultos.

Após as atrações natalinas, a festa continuará com apresentações de cantores locais.

21 DE NOVEMBRO – CONCURSO INTERESTADUAL DE FANFARRAS

No segundo dia de comemorações, a partir das 19h30, Vilhena será palco de um grande concurso de fanfarras, reunindo representantes dos estados de Rondônia, Mato Grosso e Amazonas.

Ao todo, aproximadamente 480 músicos participarão da competição, que contará com premiações para os vencedores.

O evento promete movimentar o Parque de Exposições e atrair admiradores da música e das apresentações de bandas e fanfarras.

22 DE NOVEMBRO – SHOW COM GEORGE HENRIQUE & RODRIGO

Um dos momentos mais aguardados da programação acontecerá no dia 22 de novembro, quando Vilhena receberá o show nacional da dupla sertaneja George Henrique & Rodrigo.

A noite começará às 20h, com apresentações de artistas locais, responsáveis por aquecer o público para a principal atração.

Às 22h, a dupla subirá ao palco para apresentar seus sucessos, prometendo uma noite de muita música e animação.

23 DE NOVEMBRO – FESTA DA FAMÍLIA E BOLO DE 49 METROS

No dia 23 de novembro, data oficial do aniversário de Vilhena, a Prefeitura realizará a “Festa da Família”, com uma programação especialmente voltada às crianças e aos moradores do município.

As atividades terão início às 15h, com diversos brinquedos e distribuição de refrigerantes para o público.

Um dos grandes destaques será um bolo de 49 metros de comprimento, preparado especialmente para celebrar os 49 anos de Vilhena.

A iniciativa pretende reunir famílias de diferentes bairros da cidade em um momento de confraternização e comemoração.