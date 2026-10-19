Câmara de Vilhena homenageia Sandra Lemes por 30 anos de dedicação ao serviço público

A Câmara Municipal de Vilhena realizou, na noite de 15 de outubro, uma sessão solene para homenagear Sandra Lemes com uma Moção de Aplauso em reconhecimento aos seus 30 anos de dedicação e comprometimento com o serviço público.

A homenagem foi apresentada pelo presidente da Câmara, vereador Dr. Celso Machado, e destacou a trajetória profissional de Sandra, especialmente sua atuação na gestão do Hospital Regional de Vilhena (HRV), onde exerceu a função de diretora-geral, e na coordenação geral do Centro Especializado em Reabilitação Dr. Nazareno João da Silva (CER).

A iniciativa reconhece a contribuição da homenageada para os serviços públicos de saúde do município, considerando sua experiência profissional e as responsabilidades assumidas à frente de importantes unidades de atendimento à população.

A cerimônia ocorreu às 19h, na sede do Legislativo municipal, reunindo o reconhecimento institucional à trajetória de uma profissional que dedicou três décadas ao serviço público.

A homenagem teve como referência a passagem bíblica de Provérbios 10:7: “A memória do justo é uma bênção”, mensagem que simboliza o reconhecimento pelo trabalho e pela contribuição deixada ao longo de sua caminhada profissional.