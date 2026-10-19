Erro em inscrição exclui atleta de Vilhena dos Jogos da Juventude e família cobra explicações

A atleta vilhenense Julia Freitas Vieira ficou fora dos Jogos da Juventude Caixa 2026 após um problema na inscrição que, segundo relato publicado por ela nas redes sociais, impediu sua participação na competição nacional.

A jovem afirmou que recebeu a notícia apenas duas horas antes de embarcar para Porto Velho, de onde seguiria viagem para disputar os jogos.

Em sua publicação, Julia relatou que conquistou o primeiro lugar nas provas de 100 e 200 metros na etapa municipal, realizada em 6 de maio de 2026, e repetiu o resultado nas mesmas provas na etapa regional, em 26 de agosto. Já na etapa estadual, em 4 de setembro, obteve o segundo lugar nos 100 e 200 metros.

No dia 10 de setembro, a atleta recebeu a convocação para os Jogos da Juventude Caixa 2026. A partir daí, segundo ela, iniciou a preparação para representar Rondônia na competição nacional, com treinos, dedicação e providências relacionadas à viagem.

Entretanto, conforme o relato, pouco antes do embarque, Julia foi informada de que sua inscrição havia sido feita em uma categoria da qual não participa, o que inviabilizou sua presença nos jogos.

A jovem apontou falhas no processo de inscrição e na conferência dos dados dos atletas. Para ela, o problema poderia ter sido identificado com antecedência, evitando que a situação chegasse às vésperas da viagem.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a mãe da atleta, Tieli Ebling Freitas, também manifestou indignação com o ocorrido e destacou os prejuízos esportivos e emocionais causados à filha.

“O sentimento é de indignação com o descaso e desrespeito com o atleta. São meses de preparo físico, treinamentos intensos, investimentos financeiros, aulas e provas perdidas, para estar presente em todas as fases do campeonato. Sem falar no impacto emocional, pois esse foi um momento sonhado por nossa filha, que poderia abrir portas para o sonho de ser uma atleta profissional e foi tirado horas antes dela embarcar para a competição”, afirmou.

Tieli também criticou a condução do processo de inscrição. “É revoltante saber que quem deveria ser responsável por viabilizar tudo isso simplesmente cometeu um erro e não teve a capacidade de corrigi-lo”, declarou.

Segundo a mãe, outras quatro jovens atletas de Rondônia também tiveram as inscrições canceladas. Com isso, cinco atletas do estado teriam ficado fora da competição.

Julia lamentou não ter tido a oportunidade de competir após todo o esforço dedicado à preparação. Ela também manifestou a esperança de que outros atletas não enfrentem situação semelhante.

Até o momento, a reportagem não dispõe de um posicionamento da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc-RO) sobre o ocorrido. O espaço permanece aberto para manifestação do órgão sobre o problema nas inscrições e a situação dos atletas prejudicados.