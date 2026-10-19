Motoneta furtada é encontrada escondida sob folhagem em chácara abandonada na zona rural de Vilhena

Uma motoneta furtada foi localizada e recuperada pela Polícia Militar em uma propriedade rural desabitada na Linha 1, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático quando foi acionada pela Central de Operações para verificar denúncias sobre um veículo escondido na área rural.

Ao chegarem à chácara indicada, os policiais militares adentraram uma área de mata densa no terreno.

Após varredura pelo local, a equipe encontrou uma motoneta Honda Biz 100, de cor preta e placa de Tangará da Serra (MT), caída ao solo e coberta por diversas folhas e vegetação entre pés de bananeira, em uma tentativa clara de ocultar o bem.

Após a checagem da placa junto ao sistema policial, confirmou-se que o veículo possuía registro de furto ocorrido na última sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Nenhum suspeito foi localizado na área no momento da ação.

Diante do achado, a guarnição realizou a remoção da motoneta e a recolheu até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o veículo foi apresentado para os procedimentos legais e posterior restituição ao proprietário legítimo.