Mulher é abordada por criminosos armados e tem bolsa roubada em Vilhena

Uma mulher foi vítima de um roubo à mão armada registrado na Rua 102-04, no Residencial Moysés de Freitas, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou à Polícia Militar que começou a ser acompanhada por dois homens de pele parda desde o momento em que passou por um semáforo da região.

Ao se aproximar de sua residência, a cerca de 100 metros do imóvel, a dupla fez a abordagem direta e puxou a sua bolsa.

Durante a ação criminosa, um dos assaltantes apontou uma arma de fogo de pequeno porte na direção do rosto da mulher, ordenando que ela não olhasse para trás, além de proferir ofensas verbais.

A vítima chegou a esboçar uma breve resistência por não ter compreendido de início a situação, mas os suspeitos conseguiram tomar o acessório e fugiram do local.

Entre os pertences levados pelos criminosos estavam uma bolsa com estampa de oncinha, três cartões bancários (Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob), um aparelho celular Samsung Galaxy A34 e uma garrafa de café.

A equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizou buscas e patrulhamento tático ostensivo por toda a região nas imediações do fato, contudo nenhum suspeito foi encontrado e os objetos não foram localizados até o encerramento do boletim.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.