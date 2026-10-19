Suspeito de furtar iPhone é preso pela PM após vítima rastrear aparelho em Vilhena

Um homem suspeito de furtar um aparelho celular modelo iPhone foi preso pela Polícia Militar no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A prisão ocorreu após ações contínuas de busca motivadas pelo rastreamento em tempo real efetuado pela própria vítima.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , o furto do dispositivo havia sido praticado no dia anterior.

A ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança, cujas imagens auxiliaram no reconhecimento do suspeito e no direcionamento das investigações.

A partir dos dados do rastreamento do aparelho, equipes policiais se deslocaram até o endereço indicado na Rua 819. Ao notar a aproximação das viaturas, o homem tentou fugir para o interior do imóvel para evitar a abordagem, mas foi acompanhado e interceptado pelos militares.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram o iPhone da vítima em posse do suspeito. No momento da detenção, o homem ofereceu resistência física, sendo necessário o uso moderado da força e o emprego de algemas para contê-lo.

Após receber voz de prisão, o indivíduo foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Na cela da unidade policial, o homem apresentou comportamento alterado, passando a rasgar as próprias vestes e a se debater contra a estrutura do local, fato devidamente documentado no boletim de ocorrência.

O telefone celular recuperado foi restituído à proprietária, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.