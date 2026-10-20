Ação da PM no bairro Industrial Novo Tempo resulta na prisão de apenado e apreensão de drogas e TV de procedência duvidosa

Uma intervenção realizada pela equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar no Setor 19, bairro Industrial Novo Tempo, em Vilhena, resultou na prisão de um apenado do regime aberto, na apreensão de porções de entorpecentes e na recuperação de um televisor de origem suspeita.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição realizava patrulhamento tático na Rua Ceará, ponto monitorado pelas forças de segurança devido à frequente movimentação para o consumo de ilícitos e ocultação de bens furtados, quando avistou três homens reunidos próximo a uma lixeira.

Ao notar a aproximação da viatura, o grupo demonstrou nervosismo e um dos suspeitos arremessou um objeto perto do portão de uma residência.

Diante do comportamento atípico, os militares realizaram a abordagem e a busca pessoal. Com o homem que arremessou o objeto, os policiais encontraram um invólucro zip-lock contendo maconha e, no local onde ele havia jogado o pertence, localizaram um cigarro da mesma substância parcialmente consumido.

Interrogados individualmente, os outros dois homens relataram que estavam no local a convite do morador para consumir drogas gratuitamente. O morador confirmou os relatos e autorizou a entrada da equipe policial no imóvel para checagem de seus documentos pessoais.

No interior do apartamento, em um dos quartos, os militares encontraram um segundo morador. Devido ao forte odor de entorpecente no cômodo, o homem entregou uma porção de maconha aos policiais.

Em consulta aos sistemas de segurança, constatou-se que ele é apenado do regime aberto, possui histórico criminal e estava descumprindo as condições impostas pela Justiça para a fruição do benefício.

Durante as buscas no imóvel, a equipe encontrou dezenas de embalagens plásticas vazias idênticas às usadas para embalar a droga, além de um aparelho televisor LED de 32 polegadas.

O apenado admitiu ter comprado o aparelho de um desconhecido pelo valor irrisório de R$ 150, sem saber comprovar a procedência legal do objeto.

Diante das evidências, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os trâmites legais junto à autoridade policial de plantão.