Apoiadores de Flávio Bolsonaro organizam carreata nesta sexta-feira em Vilhena

Nesta sexta-feira, 23, o município de Vilhena será palco de uma carreata em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

O evento está previsto para começar às 14h e contará com a presença de importantes lideranças políticas de Rondônia, informou o senador Jaime Bagatoli, através de vídeo divulgado nas redes sociais.

Entre as autoridades anunciadas estão o governador eleito Marcos Rogério, vice-governador eleito, Delegado Camargo, o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, o senador Jaime Bagattoli e os senadores eleitos Fernando Máximo e Bruno Scheid.

A mobilização também deverá reunir deputados estaduais eleitos, deputados federais, apoiadores e simpatizantes da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

De acordo com a divulgação, a concentração será na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente ao Estádio Municipal de Vilhena, de onde os participantes deverão sair em carreata pelas ruas da cidade.

A organização convida a população e os apoiadores a participarem da mobilização, marcada para as 14h desta sexta-feira.