Membro de movimento cultural de Vilhena está internado em estado grave e precisa de cirurgia urgente

O artista Matheus Honorato Dias de Oliveira, conhecido por sua participação como MC, no movimento cultural “Batalha de Vilhena”, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena após ser atingido por um tiro na garganta durante um ataque ocorrido no último fim de semana, na Avenida Paraná.

Matheus precisa passar por uma cirurgia especializada com urgência. Diante da gravidade do quadro, um apelo divulgado nas redes sociais pede providências das autoridades de saúde para viabilizar sua transferência para Cacoal, onde poderá receber o atendimento necessário para o procedimento na região do pescoço e da garganta.

Conforme o relato divulgado, a resposta recebida da área da Saúde em Vilhena foi de que não há vaga disponível na UTI de Cacoal. A situação tem motivado pedidos de ajuda para que seja encontrada uma alternativa que permita a transferência e a realização da cirurgia o mais rápido possível.

A mobilização destaca a urgência do atendimento e pede que as autoridades competentes atuem para garantir a continuidade do tratamento. Amigos, apoiadores e integrantes da comunidade também são incentivados a compartilhar o caso para ampliar o alcance do apelo.

Até o momento, não há confirmação sobre a previsão de transferência ou a data da cirurgia.