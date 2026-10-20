Operação da PM resulta em apreensão de cocaína, maconha e na prisão de envolvidos com o tráfico em Vilhena

Uma ação realizada pela Polícia Militar resultou na apreensão de porções de cocaína, maconha, balanças de precisão e na condução de suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas nas imediações do bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático ostensivo na Avenida Paraná, próximo ao cruzamento com a Rua 649, ponto monitorado devido à frequente movimentação para comércio e consumo de ilícitos, quando avistou um homem em atitude suspeita conversando com outro indivíduo na calçada de uma drogaria.

Como o homem já cumpria pena no regime semiaberto por tráfico de drogas, os policiais decidiram abordá-lo.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois tentaram se dispersar. Durante a busca pessoal no apenado, os militares encontraram em suas roupas um invólucro plástico com uma porção de maconha. O homem afirmou inicialmente que a droga era para uso próprio.

No entanto, durante a confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o suspeito revelou espontaneamente que guardava mais entorpecentes em sua residência, localizada na Travessa 824.

No imóvel, escondidos dentro de um par de sapatos no quarto, os policiais encontraram 11 invólucros de cocaína embalados e prontos para venda, além de uma mini balança digital no outro calçado.

Questionado, o homem alegou que os materiais pertenciam ao seu colega de quarto e indicou onde o companheiro de imóvel poderia ser localizado, em uma residência na Rua 101-06, no Residencial Maria Moura.

Ao chegarem ao novo endereço, os policiais viram o segundo suspeito fugir a pé, pulando muros e cercas de vizinhos, tomando rumo ignorado e abandonando até seus calçados no percurso.

No imóvel, a equipe foi recebida pela companheira do foragido. De forma espontânea, a mulher confirmou a prática ilícita do casal e entregou aos policiais uma bolsa feminina contendo uma balança de precisão, R$ 40 em espécie e cinco porções de maconha fracionadas para entrega.

Ela explicou que as porções eram vendidas por cerca de R$ 50 cada e que os pagamentos costumavam ser feitos via Pix.

Diante do flagrante e dos elementos apurados, a mulher e o apenado do semiaberto receberam voz de prisão, tiveram seus direitos constitucionais informados e foram conduzidos sem lesões corporais à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A motocicleta do apenado, as drogas, as balanças de precisão e o dinheiro foram apreendidos e apresentados à autoridade policial para as providências legais.