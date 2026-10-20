VÍDEO: comerciante de 40 anos sofre mal súbito, cai de moto e morre no hospital em Cerejeiras

A comerciante Rosana Boza Ferreira, de 40 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na cidade de Cerejeiras.

No momento da queda, a mulher estava acompanhada de sua filha, de 13 anos, que ocupava a garupa do veículo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima trafegava pela Rua Roraima e, ao se aproximar do cruzamento com a Avenida Nova Zelândia, perdeu o controle direcional do veículo em razão da parada cardíaca súbita e sofreu a queda.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada com urgência e realizou os primeiros procedimentos de reanimação no local, constatando que a vítima apresentava quadro clínico de extrema gravidade, compatível com um infarto.

Rosana foi encaminhada às pressas ao Hospital São Lucas, onde a equipe médica deu sequência às manobras de emergência, porém a comerciante não resistiu e veio a óbito logo após dar entrada na unidade hospitalar.

Após a constatação do óbito, o corpo de Rosana Bozza Ferreira foi liberado para a Funerária Bom Jesus.

O translado até Vilhena será realizado para os exames de necropsia no IML, instalado nas dependências da Funerária Canaã.

Posteriormente, o corpo retornará a Cerejeiras, onde serão realizados o velório e o sepultamento, em horários a serem confirmados pela família.

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