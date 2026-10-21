Colisão entre carro e moto deixa ferido no Residencial Florença em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na Rua 8207, no Residencial Florença, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, fez contato com o motorista do veículo Volkswagen Voyage de cor branca.

Ele relatou que trafegava pela Rua 8220 no sentido ao condomínio Boulevard e, ao chegar ao cruzamento com a Rua 8207, olhou para ambos os lados e iniciou a conversão à esquerda.

Nesse momento, percebeu a aproximação de uma motocicleta Honda CG de cor preta em alta velocidade.

Ainda segundo o condutor do automóvel, ele acionou os freios imediatamente, assim como o motociclista, porém não foi possível evitar o impacto.

Na via, os policiais registraram marcas de frenagem atribuídas à motocicleta medindo aproximadamente 12 metros, além de cerca de 1 metro de frenagem deixado pelo carro.

A Perícia Técnica não compareceu ao local por estar empenhada no atendimento de outra ocorrência no município de Cerejeiras.

O condutor da motocicleta foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao Hospital Regional.

Os policiais deslocaram-se até a unidade hospitalar, onde constataram que a vítima apresentava um corte no supercílio direito e dores na perna direita.

Durante a checagem dos dados, constatou-se que o condutor da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o licenciamento em atraso.

Com o choque, o automóvel sofreu avarias no para-choque e para-lama dianteiro do lado esquerdo. Já a motocicleta ficou com danos na suspensão dianteira, farol, roda, para-lama e lateral direita.

A motocicleta foi recolhida e entregue à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para as medidas administrativas cabíveis, enquanto o carro foi liberado no local ao seu proprietário.