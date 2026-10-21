Com sete deputados, PL é favorito para presidir Assembleia Legislativa de Rondônia em 2027

A disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) para o biênio 2027-2028 já movimenta os bastidores da política estadual.

Com sete deputados eleitos, o Partido Liberal (PL) desponta como uma das principais forças na articulação para comandar o Legislativo, e dois nomes aparecem entre os cotados: os deputados Jean Mendonça, de Pimenta Bueno, e Alan Queiroz, de Porto Velho.

Nos bastidores, circula a informação de que o governador eleito Marcos Rogério (PL) gostaria de ver um integrante de seu partido à frente da Assembleia.

A definição, porém, depende das negociações entre os parlamentares e da formação de uma maioria para eleger o presidente e os demais integrantes da Mesa Diretora.

O PL conquistou sete das 24 cadeiras da próxima legislatura, que começa em fevereiro de 2027. Embora tenha a maior bancada individual, o partido precisará construir apoio entre deputados de outras siglas para garantir os votos necessários à eleição.

Jean Mendonça, deputado estadual de Pimenta Bueno, e Alan Queiroz, representante de Porto Velho, são apontados nas conversas políticas como possíveis candidatos do PL à presidência da Assembleia.

A escolha entre os nomes deverá considerar a articulação interna da bancada e a capacidade de reunir apoio dos demais parlamentares. Até o momento, não há definição oficial sobre quem será o candidato do partido.

A eleição da Mesa Diretora está prevista para 1º de fevereiro de 2027, quando os deputados da nova legislatura escolherão os responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa pelos próximos dois anos.

Além dos sete deputados do PL, a composição da futura Assembleia inclui representantes de partidos como Novo, Podemos, Avante, PSD, PP, PT, Republicanos e PRD. A participação dessas bancadas será importante nas negociações para definir a presidência e os demais cargos da Mesa Diretora.

A articulação também envolve a relação entre o futuro governo estadual e o Legislativo. Marcos Rogério terá de dialogar com diferentes grupos parlamentares para consolidar uma base de apoio à administração que começa em janeiro de 2027.

Apesar da força numérica do PL, outros nomes e possíveis composições seguem no radar dos bastidores. As conversas devem continuar nas próximas semanas, e a definição dependerá dos acordos firmados entre os deputados.