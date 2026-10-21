Deputado reeleito, Laerte Gomes atribui votação recorde ao trabalho nos municípios e descarta disputa pela presidência da ALE

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) atribuiu ao trabalho realizado nos municípios e à atuação de seu grupo político a votação de 32.241 votos recebida nas eleições de 2026, resultado que o colocou como o candidato mais votado para a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).

Em entrevista concedida nesta quarta-feira, 21 de outubro, à reportagem do Extra de Rondônia, em Porto Velho, o parlamentar também descartou, neste momento, a intenção de disputar novamente a presidência da Casa e afirmou que pretende contribuir para a construção de um consenso em torno do nome que comandará o Legislativo estadual.

Ao avaliar o resultado eleitoral, Laerte agradeceu aos eleitores e destacou a participação de lideranças, parceiros e apoiadores na campanha. Segundo ele, a votação foi consequência do trabalho desenvolvido durante o mandato, e não de uma onda eleitoral associada ao partido.

O deputado também mencionou as dificuldades enfrentadas por sua legenda durante a campanha e se definiu como um político de centro-direita. Ele declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro para a Presidência da República e afirmou que pretende votar novamente nele. “Essa votação nossa toda foi fruto de um mandato participativo, de um mandato trabalhado em todos os municípios, de um grupo de líderes, de lideranças que nós temos no nosso mandato”, afirmou.

Questionado sobre rumores de que estaria articulando uma candidatura à presidência da Assembleia Legislativa, Laerte negou que tenha essa pretensão neste momento. Ele lembrou que já ocupou o cargo anteriormente e afirmou que atravessa um período delicado em razão da morte do pai, ocorrida há cerca de dez dias. “Eu não tenho nem condições de falar em disputar a Assembleia”, declarou.

O parlamentar acrescentou que há conversas com o grupo político do governador eleito Marcos Rogério para definir quem será o próximo presidente do Legislativo estadual. Segundo ele, o objetivo é chegar a um entendimento em torno de um nome, levando em consideração também a preferência do futuro chefe do Executivo. “Nós estamos dialogando com o grupo do governador Marcos Rogério, o governador eleito, e vamos daí tirar o consenso e escolher um nome. O governador já tem um nome em mente, e a gente ajuda a eleger”, afirmou.

Laerte Gomes também demonstrou confiança na relação com Marcos Rogério, com quem disse manter amizade pessoal há vários anos. O deputado lembrou que apoiou o governador eleito em disputas anteriores e participou da coordenação de sua campanha ao governo estadual há quatro anos.

O parlamentar afirmou que pretende manter uma relação de colaboração com a próxima administração, apoiando medidas que considerar positivas para Rondônia e se posicionando contra iniciativas que avaliar como prejudiciais ao estado. “A gente vai estar lá para tudo o que for bom para Rondônia e estar contra o ruim”, declarou ao Extra de Rondônia.

A fala sinaliza disposição para manter diálogo com o futuro governo, embora Laerte não tenha detalhado quais serão as prioridades dessa relação nem antecipado posições sobre projetos específicos da próxima gestão.

Ao comentar o recado deixado pelo eleitorado nas eleições de outubro, Laerte afirmou que os resultados demonstraram a valorização de políticos com serviços prestados e atuação nos municípios. Na avaliação dele, a população de Rondônia também confirmou uma orientação política de centro-direita e o perfil conservador do estado.

O deputado defendeu que os representantes eleitos estejam atentos às expectativas dos eleitores e associou sua própria votação ao trabalho desenvolvido durante o mandato.

Com 32.241 votos, Laerte Gomes alcançou a maior votação entre os candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026 em Rondônia. Para o parlamentar, o resultado reforça a importância da presença nos municípios e da relação com lideranças locais. Já sobre a presidência da Assembleia, a definição permanece em negociação entre os parlamentares e o grupo político do governador eleito.