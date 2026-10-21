Ezequiel Neiva é cotado para assumir Secretaria de Agricultura no governo Marcos Rogério em RO

O deputado estadual Ezequiel Neiva, do Partido Liberal (PL), está entre os nomes cotados nos bastidores da política rondoniense para assumir a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) no governo de Marcos Rogério, a partir de 1º de janeiro de 2027.

A possibilidade de Ezequiel integrar o primeiro escalão da próxima gestão circula nas conversas políticas relacionadas à formação do secretariado.

Ezequiel não disputou as eleições deste ano, e com isso a possibilidade de ocupar uma função no Executivo estadual passa a ser uma das alternativas para a continuidade de sua atuação política a partir do próximo ano. A Secretaria de Estado da Agricultura é uma área estratégica para Rondônia, que tem na produção agropecuária uma das bases de sua economia.

Ao longo de sua trajetória política, Ezequiel Neiva manteve atuação voltada ao setor produtivo, com destinação de recursos para máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, além de iniciativas direcionadas a associações e produtores rurais.

A eventual escolha do deputado para a Seagri, caso se concretize, colocaria no comando da pasta uma liderança com experiência parlamentar e atuação relacionada às demandas do setor agropecuário.

Por enquanto, o nome de Ezequiel Neiva permanece no campo das especulações de bastidores sobre a composição do futuro governo. A definição dos integrantes do secretariado caberá ao governador eleito, Marcos Rogério, durante o processo de organização da nova administração estadual.