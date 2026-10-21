Oziane Germiniano busca apoio federal para fortalecer saúde mental e ampliar atendimento em Vilhena

A vereadora Oziane Germiniano apresentou, durante a 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vilhena, realizada na segunda-feira (19), os resultados de sua agenda institucional em Brasília, cumprida entre os dias 11 e 18 de outubro.

Entre as principais pautas, a parlamentar destacou a busca por apoio técnico e financeiro do Governo Federal para fortalecer a saúde mental e ampliar o atendimento oferecido à população de Vilhena e dos municípios da região.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Oziane afirmou que uma das prioridades de seu mandato é fortalecer o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e contribuir para o desenvolvimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), responsável pela articulação dos serviços de atendimento às pessoas com sofrimento ou transtornos mentais e àquelas que enfrentam problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

“Uma das minhas pautas principais é o fortalecimento do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial no município de Vilhena, e também estendendo às demais regiões, porque nós somos uma regional. A gente tem trabalhado exatamente para que Vilhena avance como polo na área da saúde mental”, declarou a vereadora.

Segundo Oziane, o trabalho busca garantir que a rede de atendimento seja desenvolvida de forma estruturada, com serviços articulados e condições para acolher os pacientes tanto na atenção especializada quanto nos demais pontos da rede pública de saúde.

ARTICULAÇÃO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

Um dos compromissos destacados pela parlamentar foi a reunião no Ministério da Saúde com consultores técnicos da Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (CGMAD/DESMAD), Leisenir de Oliveira e Calvin Batista Campos, apoiador institucional de saúde mental para Rondônia.

De acordo com as informações apresentadas pela vereadora, a agenda em Brasília dá continuidade a uma articulação iniciada em março deste ano, quando ela procurou o setor responsável no Ministério da Saúde para apresentar as demandas de Vilhena e solicitar apoio técnico especializado.

Como desdobramento desse diálogo, uma equipe técnica do Ministério da Saúde esteve no município entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. Durante a visita, os profissionais conheceram o CAPS em funcionamento, visitaram as obras da nova sede e participaram de reuniões com representantes da gestão municipal e profissionais da área da saúde, com acompanhamento da equipe regional.

A recente viagem a Brasília teve como objetivo dar sequência às tratativas, discutir encaminhamentos e buscar apoio federal para o fortalecimento dos serviços de saúde mental no município.

FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO

Além da estruturação do CAPS, Oziane destacou a importância de desenvolver a Rede de Atenção Psicossocial como um sistema integrado, capaz de oferecer acolhimento e acompanhamento aos pacientes em diferentes etapas do atendimento.

A pauta também envolve o fortalecimento da atenção primária nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para que esses serviços contribuam no acolhimento inicial, no acompanhamento contínuo e no encaminhamento dos pacientes quando houver necessidade de atendimento especializado.

Durante a sessão na Câmara, vereadores que participaram da agenda institucional em Brasília ressaltaram a importância de buscar apoio e investimentos junto ao Governo Federal. O vereador Pedrinho Sanches destacou a articulação de Oziane para viabilizar reuniões técnicas no Ministério da Saúde e sua atenção às questões relacionadas à saúde mental de crianças, famílias, professores e policiais militares.

O presidente da Câmara, vereador Dr. Celso Machado, também parabenizou a iniciativa da parlamentar e ressaltou a importância de ampliar a atenção à saúde psicológica de professores e profissionais da enfermagem.

A vereadora afirmou que pretende dar continuidade às tratativas para que as demandas de Vilhena sejam analisadas pelos setores responsáveis e resultem em melhorias efetivas na rede pública. O objetivo, segundo ela, é fortalecer a estrutura de saúde mental do município e ampliar sua capacidade de atendimento à população da região.