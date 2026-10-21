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quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

Pintor é preso pela PM com moto furtada em Ji-Paraná no bairro Cristo Rei em Vilhena

Veículo Honda CG 160 Start de cor vermelha possuía restrição de furto registrada em agosto de 2025; suspeito alegou ter adquirido em uma troca
Imagem: Arquivo Extra de Rondônia

Um homem foi preso pela Polícia Militar no bairro Cristo Rei, em Vilhena, após ser flagrado na posse de uma motocicleta com registro de furto ocorrido no município de Ji-Paraná.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se até um endereço na Rua 1501 para averiguar denúncias sobre um veículo com suspeita de origem ilícita.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o imóvel com o portão fechado e foram atendidos por um homem que prestava serviços de pintura no local.

Ao ser questionado sobre a procedência da motocicleta estacionada na propriedade, o prestador de serviços alegou que havia adquirido o veículo há algum tempo, mediante a troca por outro bem de sua propriedade com um terceiro.

Os policiais realizaram a checagem dos dados do veículo nos sistemas oficiais de segurança pública e constataram que a motocicleta, uma Honda CG 160 Start com placa de Rondônia, possuía registro de furto efetuado em 3 de agosto de 2025 na cidade de Ji-Paraná.

Diante da constatação da irregularidade e do crime de receptação/posse de bem de origem ilícita, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a realização dos procedimentos legais cabíveis junto à autoridade policial de plantão.

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