PM recupera motocicleta furtada escondida sob galhos de árvore no bairro Jardim América em Vilhena

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta furtada que havia sido escondida sob galhos de árvore em um terreno no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia de tentativa de furto de veículo na Rua Carlos Obregón.

Um vigilante que prestava serviços nas imediações observou quando dois homens vestindo roupas pretas empurravam uma motocicleta Honda CG de cor preta.

Em seguida, a dupla colocou o veículo atrás de um pé de café e utilizou diversos galhos de árvores para camuflar o esconderijo antes de fugir do local.

Com base nas informações repassadas, os policiais militares realizaram uma varredura minuciosa pelas imediações e localizaram o veículo oculto no ponto indicado.

Durante a inspeção técnica no local, constatou-se que o painel e o sistema de ignição da motocicleta apresentavam danos aparentes decorrentes de uma tentativa de ligação direta.

As equipes policiais fizeram patrulhamento pela região na tentativa de localizar os dois suspeitos, mas até o momento eles não foram encontrados.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e posterior restituição ao proprietário legal.