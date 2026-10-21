Troca de tiros entre facções mobiliza PM e homem armado é preso na Praça do Geraldão em Vilhena

Um homem foi preso na posse de uma arma de fogo de fabricação caseira na região da Praça do Geraldão, em Vilhena, após um confronto motivado por rivalidade entre grupos criminosos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada com urgência após um policial militar ouvir o estampido de cerca de seis disparos de arma de fogo nas imediações do espaço público.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito já contido por outros policiais militares que atuaram na intervenção inicial.

Durante a abordagem e busca pessoal, os militares encontraram em posse do indivíduo uma arma de fogo do tipo garrucha, de fabricação artesanal, aparentemente de calibre .36, além de duas munições intactas da mesma marca e calibre.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o homem declarou aos policiais que dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan de cor preta teriam tentado matá-lo.

Ele alegou pertencer a uma organização criminosa e afirmou que os atiradores seriam integrantes de uma facção rival, justificando o ataque pela rivalidade existente entre os grupos.

Testemunhas que frequentavam a praça confirmaram ter ouvido múltiplos tiros e relataram ter visto um dos ocupantes da motocicleta utilizando capacete escuro durante a fuga.

As guarnições realizaram patrulhamento e diligências táticas por toda a região no intuito de localizar os suspeitos do atentado, porém nenhum deles foi encontrado.

Diante do flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo e munições, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado juntamente com o armamento apreendido à autoridade policial de plantão para as providências cabíveis.